Ljubljančan na Obali vozil v napačno smer, pozitiven na alkohol in droge

Policija je v večernih urah obravnavala nevarno vožnjo na Šmarski cesti proti Dragonji, kjer je voznik osebnega avtomobila vozil po nasprotnem smernem pasu in s tem ogrožal druge udeležence v prometu.

Obvestilo o nevarnem ravnanju so policisti prejeli ob 18.33. Po navedbah policije so se morali vozniki umikati, da bi preprečili trčenje.

Policisti so kmalu zatem izsledili 51-letnega Ljubljančana. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,49 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test na droge pa je bil pozitiven na kokain in metamfetamine.

Odrejen mu je bil strokovni pregled v Splošni bolnišnici Izola.

Policija primer še preiskuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.