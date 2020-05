FOTO:Prvoobtožena v »zadevi odrezana roka« le še v hišnem priporu

Sebastien Abramov ostaja v priporu. FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Sodišče lahko zdravnika razreši dolžnosti varovanja zasebnih podatkov

Obramba napovedala nove dokazne predloge

FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Poskus zavarovalniške goljufije za vsaj 1,22 milijona

Obtožnica Adlešičevi in Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej, a je po mnenju tožilca to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino.



Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes nadaljevali glavno obravnavo v t. i. zadevi odrezana roka . Na predlog obrambe je sodni senat pod vodstvom sodniceodpravil pripor prvoobtoženiin ga nadomestil s hišnim priporom. Tožilecje v izjavi za medije napovedal, da bo razmislil o pritožbi.Sodnica Dvornikova je v obrazložitvi odločitve o odpravi pripora poudarila, da pri Adlešičevi še naprej obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, se je pa medtem znižala stopnja ponovitvene nevarnosti. Zavarovalniške police, ki jih je sklenila obtožena, namreč ne veljajo več, novih pa po besedah sodnice zaradi medijske odmevnosti sojenja vsaj še nekaj časa ne bo mogla skleniti.Na odločitev sodnega senata je vplivalo tudi dejstvo, da soobtoženi, ki je tudi partner Adlešičeve, še naprej ostaja v priporu, je navedla sodnica. Adlešičeva bo med hišnim priporom pri svojih starših. Njen zagovornikje pozdravil odločitev, a dodal, da bo treba »počasi razmisliti tudi o odpravi hišnega pripora«.Sicer sta na današnjem naroku pričala plastični kirurgin zdaj že upokojeni sodelavec Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL). Ahčan je zgolj na splošno pojasnil potek zdravljenja Adlešičeve v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana po tem, ko si je poškodovala roko. Dejal je, da ni bil njen lečeči zdravnik, ampak se je s primerom srečal le na vizitah kot predstojnik oddelka.Odvetnik Grobelnik je opozoril sodni senat, da bi lahko Ahčan, ki je sodeloval pri zdravljenju Adlešičeve, pričal le v primeru, če bi dobil njeno soglasje, kar pa se ni zgodilo. Senat pa je presodil, da lahko zdravnika tudi sodišče razreši dolžnosti varovanja podatkov o zdravstvenem stanju bolnika. Takšni razlagi je pritrdil tudi tožilec Kičin.Smole je kot strokovnjak NFL preveril, do kašnih poškodb bi lahko prišlo pri uporabi krožne žage. Pri tem ni uporabil žage, s katero se je poškodovala Adlešičeva, ampak podobno žago. Ugotovil je, da bi se pri morebitni nezgodi lahko poškodovali prsti in dlan, in to s poševnim rezom. V primeru Adlešičeve je prišlo do pravokotnega reza nad zapestjem, pri čemer so prsti in dlan ostali nepoškodovani.Obramba je oporekala Smoletovi ugotovitvi z opozorili, da ni uporabil sporne krožne žage, da je to žago videl le na fotografiji, okoliščine nesreče pa je poznal le iz opisa kriminalistov. Sicer je obramba napovedala vložitev nekaj dodatnih dokaznih predlogov. Zagovornika Adlešičeve in Abramova, Grobelnik in, sta zato podvomila v napoved sodnice, da bi se lahko dokazni postopek končal do sredine junija.