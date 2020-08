Psihiatrinja se je počutila ogroženo

Ljubljana – Čeprav je ljubljansko okrožno tožilstvo menilo, da je Mijo Zubonja zagrešil kaznivo dejanje grožnje, ko je sredi lanskega leta štirikrat poklical znano psihiatrinjo Martino Bredo Žmuc Tomori zaradi odločitev, ki jih je sprejela v povezavi z njegovo hčerko in njenim otrokom, in pri tem ni izbiral besed, pa se ljubljansko okrajno sodišče s tem ni strinjalo. »Zgodilo se ti bo zlo« po mnenju sodišča namreč ni grožnja.V ozadju je torej zgodba Zubonjeve hčere, 37-letne Suzane Kocjančič. Tomorijeva se je že v civilnem postopku dodeljevanja skrbništva za otroka po mnenju Kocjančičeve in njenih staršev postavila ...