Na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja zasegli 1,2 kilograma konoplje

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper so v torek ob enih zjutraj na kontrolni točki nekdanjega mejnega prehoda Dragonja ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih tablic, v katerem so našli 1,2 kilograma prepovedane droge konoplje, so sporočili s PU Koper.

V osebnem avtomobili sta bili dve mlajši državljanki Slovenije in mlajši državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra.

Med opravljanjem mejne kontrole je policist zaznal močan specifičen vonj po prepovedani drogi konoplji, zaradi česar je opravil vizualni pregled vozila. Za zadnjim sedežem sovoznika je policist opazil večjo nakupovalno vrečo, v kateri so se nahajale tri prozorne PVC-vreče s posušenimi rastlinskimi delci zeleno-rjave barve. Ker so bili po obliki in specifičnem vonju podobni prepovedani drogi konoplji, so pristojni zaradi suma storitve kaznivega dejanja obvestili kriminaliste Sektorja kriminalistične policije PU Koper, ki so zadevo prevzeli v obravnavo in vsem trem osumljenim odvzeli prostost.

Kriminalisti so v nadaljevanju opravili ogled vozila in zaseženo sporno snov poslali v nadaljnjo preiskavo v Nacionalni forenzični laboratorij. S kemijsko analizo snovi so ugotovili, da so trije osumljeni v vozilu prevažali skupno 1220,8 grama prepovedane droge konoplje. Po uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog se ta uvršča v II. skupino prepovedanih drog.

Kriminalisti zadevo še preiskujejo in si prizadevajo za odkritje prodajalca in končnega prejemnika droge, so še sporočili s PU Koper.

Pristojni so o vseh ugotovitvah obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki proti osumljencem vodi predkazenski postopek, podali pa bodo tudi kazensko ovadbo.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 1. odstavku 186. člena kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora od enega do deset let.