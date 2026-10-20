Pustil jih je vstopiti, ker je bil prestrašen

Uslužbenci finančne uprave (Furs), ki so pred leti preverjali, ali se v Mariboru ukvarjajo z rudarjenjem kriptovalut in delom na črno, so ob ogledu poslovnih prostorov opazili šotor in prostor, v katerem so očitno gojili konopljo, ter prostor za njeno sušenje. Ker jih konoplja ni zanimala, so o najdbi obvestili policiste. Iz uradnega policijskega zaznamka izhaja, »da je policija ob prihodu na kraj opravila razgovor z moškim in 'na njegovo željo' vstopila v poslovne prostore ter tam opazila laboratorij za gojenje konoplje, v katerem so bili nameščeni lonci z rastlinami in dve stojali, na katerih se je sušilo več rastlin konoplje«, so ugotovitve policistov povzeli vrhovni sodniki. Iz obeh uradnih zaznamkov ni razvidno, da bi osumljenca policija poučila o njegovih pravicah, kar je bilo ...