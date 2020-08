FOTO:Racmana kanadski policisti prijeli pri nadzoru prometa

Dokumentacijo bodo kmalu poslali

Izurjena skupina kriminalistov

Ljubljana - Na policiji so danes predstavili nekaj podrobnosti o prijetju ubežnika, ki so ga v Kanadi aretirali tamkajšnji varnostni organi. Višji kriminalistični svetnikje izpostavil, da je to rezultat dela enote slovenske policije za ciljno iskanje.Prijeli so ga na podlagi mednarodne tiralice, v Kanadi pa ga je obravnavala imigrantska policija. »Države imajo različne sisteme organizacije, zato je bila v prvih poročanjih medijev pri nas res izpostavljena imigrantska policija, a je treba vedeti, da ima Kanada drugačen sistem in nimajo vnesenih vseh mednarodnih tiralic, ampak samo tiste, za katere oni ocenijo. Sodelovanje naše in kanadske policije je temeljilo predvsem na tem, da smo dosegli vnos iskane slovenske osebe v sistem, ki je dostopen vsem policistom v Kanadi,« je pojasnil Jamnik.​Pravosodni organi Slovenije so že v stikih s kanadskimi kolegi, danes oziroma najpozneje v naslednjih dneh pa bo dostavljena vsa potrebna dokumentacija. Potem pa je odvisno od nadaljnjih postopkov v Kanadi, kdaj se bo izročitev izvedla. Postopek izročitve lahko zavleče Racman tudi sam z raznimi pritožbami, lahko pa se z izročitvijo strinja. Trenutno je pridržan v okviru policijski postopkov.​Kolikor nam je znano, tako Jamnik, so iskanega slovenskega državljana v Kanadi prijeli »v zvezi s cestnim prometom«. Skozi postopek pa so ugotovili, da je za njim razpisana mednarodna tiralica.Policiji je znano že kakšno leto, da se je Racman nahajal v Kanadi. Posredno so mu ponujali tudi možnost vrnitve, a se ni odzival.​Jamnik je za konec poudaril, da je v današnjem svetu pač tako, da se iskana oseba težko v nedogled skriva pred roko pravice.Pred meseci smo že poročali, da se prav zaradi posebne mreže Evropskega združenje za aktivno iskanje oseb (European Network of Fugitive Active Search Teams), znane pod kratico ENFAST, vse bolj zateguje tudi zanka okoli Sergeja Racmana, ki ga sodišče zaman pričakuje že nekaj časa.Koliko posebej izurjenih kriminalistov je v slovenski enoti ENFAST, nam niso želeli razkriti, je pa bil, eden od operativcev, ki je bil pripravljen govoriti za Delo, jasen: »Povsem dovolj, da so ubežniki lahko v skrbeh.« Kdo od ubežnikov je na listi najbolj iskanih, je odvisno od več meril, tudi od teže kaznivih dejanj, nevarnosti za ljudi in premoženje, škode, ki so jo povzročili in medijske odzivnosti.V mreži enot ENFAST si kriminalisti znotraj različnih policij v Evropi pomagajo. Komunikacija med enotami je hitra, brez nepotrebne birokracije in drugih ovir, je med drugim pojasnil sogovornik.»Doživeli smo že, da so se nam ubežniki v solzah zahvalili, ker smo vendarle prišli ponje in jih rešili pekla tujih zaporov. Vedeti je treba, da ko se posameznika v tujini locira in aretira, do izročitve Sloveniji počaka v tamkajšnjih zaporih, kjer so razmere lahko res nevzdržne,« je še dodal Odžič.