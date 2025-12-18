Rad bi se vrnil k mami ali babici

Moldavec, ki je prevažal enajst turških državljanov, si ne želi izgona iz Slovenije.

Moldavski državljan Danil Arnaut je v priporu že od 9. januarja 2024, ko so ga policisti ustavili pri Logatcu. Bil je za volanom korejskega športnega terenca ssangyong konrado z madžarskimi registrskimi tablicami, poleg sebe pa je prevažal še enajst turških državljanov, od tega sedem otrok. Odrasli potniki so štiri otroke držali v naročju, en otrok je sedel na tleh pri sovoznikovem sedežu pod armaturno ploščo, še dva sta se skrivala v prtljažniku. Tožilstvo je Arnautu očitalo storitev kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. In tik pred koncem letošnjih sodnih počitnic je Arnaut, ki naj bi sodeloval z združbo, ki je migrante iz Turčije tihotapila v Italijo in Nemčijo, dočakal sodbo. Izrekla mu jo je ljubljanska okrožna sodnica Ana Babnik. Dobil je dve leti in ...