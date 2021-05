Rado Snežič obtožb sploh ne razume, kaj šele priznava

Utaja skoraj 2,9 milijona evrov davkov

Sojenje bi zastaralo leta 2026

Trinajst let po tem, ko so kriminalisti v prisotnosti medijev pred načrtovano novinarsko konferenco aretirali lastnika podjetja Meltal , je omenjeni mariborski poslovnež danes zaradi obtožb o utaji davkov in goljufije stopil pred tamkajšnje sodišče. Na predobravnavnem naroku je dejal, da obtožb sploh ne razume, kaj šele priznava.Specializirano državno tožilstvo je po več kot desetletju obtožnico vložilo proti 26 ljudem, med katerimi je eden že umrl, od preostalih pa jih je peščica krivdo že priznala in čaka na izrek kazenske sankcije v skladu z dogovorom s tožilstvom. Večinoma gre za direktorje slamnatih podjetij, ki jih obtožnica bremeni pomoči pri utaji finančnih obveznosti.Obtožnica Snežiča in njegovega takratnega sodirektorjabremeni, da sta se v letih 2006 in 2007 s soobtoženimi slamnatimi direktorji dogovorila, da bosta dnevno poravnavala račune za odkup odpadnih surovin, čeprav blago podjetju ne bo dostavljeno.S tem naj bi, kot je pojasnil tožilec, Meltal davčni upravi prikazal večje stroške nabave odpadnih surovin od dejanskih in s tem izkazal za skoraj 11 milijonov prenizko davčno osnovo, s čemer se je družba izognila plačilu davka v višini skoraj 2,9 milijona evrov.Slamnati direktorji po prepričanju tožilstva pri navideznem odkupu surovin domnevno sodelovali tako, da so v imenu svojih družb izstavljali fiktivne račune Meltalu, nato pa so z računov dvigovali denar in pri tem prejemali provizijo.Čeprav so bili sprva predvideni predobravnavni naroki za še nekatere od obtoženih, so bili ti za danes preklicani. Snežič je po prebrani obtožnici povedal, da je ne razume, skupaj z njegovima odvetnikomainpa je možnost priznanja krivde zavrnil, še preden je tožilcu Baumanu uspelo povedati, kakšno kazen mu ponuja v zameno za priznanje.Snežič je še povedal, da polovico leta preživi na Floridi, polovico pa v istrskem mestecu Novigrad. Na vprašanje sodnice o premoženju je med drugim povedal, da ima okoli 650 evrov pokojnine, sicer pa je še vedno lastnik več podjetij po svetu, katerih vrednost skupaj ocenjuje na okoli 30 do 40 milijonov evrov, na leto pa mu prinašajo nekaj milijonov evrov dobička.Njegova zagovornica je predlagala vrsto dokaznih predlogov, še preden pa se bo sojenje zares začelo, bo sodišče moralo odločiti o njeni zahtevi za izločitev po njihovem mnenju pomanjkljivo izdelanega izvedenskega mnenja finančne stroke iz sodnega spisa. Obramba je sodišču predlagala izdelavo novega mnenja.Da se lahko sojenje v primeru, ki bi leta 2026 zastaral, precej zavleče, ni mogoče sklepati zgolj iz števila obtoženih, pač pa tudi iz števila prič, ki bi se zvrstile pred sodiščem, če bi sodnicaugodila zahtevi obrambe, da zasliši vseh 311 prič, za katere je tožilstvo predlagalo, da se zgolj preberejo njihove izpovedi iz preiskave. K temu je treba dodati še okoli 40 prič, ki jih je za zaslišanje predlagalo tožilstvo, ter nekaj dodatnih prič, ki jih je danes na seznam dodala obramba.