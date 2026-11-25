Po včerašnjem incidentu na Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju, kjer so na hodniku našli poškodovanega učenca, policisti in kriminalisti še vedno izvajajo intenzivne aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Opravili so ogled kraja in zbirajo obvestila ter preverjajo vse okoliščine, ki bi lahko prispevale k razjasnitvi dogodka.

»Ker preiskava še poteka in gre za mladoletno osebo, več informacij v tem trenutku ne moremo posredovati. O ugotovitvah bomo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče.« Kot so sicer sporočili včeraj zvečer, po doslej zbranih obvestilih niso ugotovili znakov kaznivega dejanja oz. vpletenosti druge osebe. Okoliščine poškodbe učenca v Črnomlju tako ostajajo nepojasnjene.

Prezgodaj za sklepe

Kot poročajo Slovenske novice, policija sporoča, da razume zaskrbljenost staršev, otrok, šolskih delavcev in širše javnosti, »vendar želimo poudariti, da je za kakršne koli zaključke v tem trenutku še prezgodaj. Z namenom zagotavljanja večjega občutka varnosti bodo policisti tudi v prihodnjih dneh prisotni v bližini šole, pri preiskavi dogodka in zagotavljanju varnosti pa bodo sodelovali tako z vodstvom zavoda kot tudi z drugimi pristojnimi institucijami in osebami«.

Policija poziva vse, ki razpolagajo s kakršnimi koli informacijami, ki bi lahko prispevale k razjasnitvi okoliščin dogodka, pozivajo, da to sporočijo policiji na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Ravnatelj zanika navedbe o zamaskiranem napadalcu

Ravnatelj šole dogodek obžaluje in zagotavlja, da je za varnost učencev poskrbljeno. Njegov opis dogajanja se razlikuje od prvotnih informacij, ki jih je javnosti posredovalo ministrstvo. Kot je pojasnil za STA, je učenec med jutranjim poukom odšel na stranišče, kmalu zatem pa so ga poškodovanega na hodniku našli drugi učenci. Prvo pomoč mu je nemudoma zagotovila zdravnica zdravstvenega doma, ki je bila takrat na obisku pri ravnatelju.

Učenec je bil lažje poškodovan, po naravi poškodb pa je bilo mogoče sklepati, da so najverjetneje nastale z ostrim predmetom. »Učenec je bil ob dogodku pretresen. Rekel je, da se vseh dogodkov ne spomni. Tako tudi ni mogel opisati, kaj se je dogajalo,« je za STA povedal ravnatelj.

Zanikal, da je rekel, da ga je napadel zamaskiran vrstnik

Zanikal je, da bi ministrstvu posredoval informacijo, da je učenca, domnevno devetošolca, napadel zamaskiran vrstnik. Poudaril je, da okoliščine dogodka še niso razjasnjene in da jih preiskuje policija. Na šoli se po njegovih besedah s podobnimi primeri doslej niso srečali, zaposleni pa so usposobljeni za ukrepanje v takšnih razmerah.

K previdnosti pri presojanju dogodka je pozval tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek. »Dogodek in okoliščine dogodka so še zelo nejasne, zato so kakršne koli obsodbe preuranjene,« je poudaril in dodal, da bodo na občini ustrezno ukrepali, ko bodo znane ugotovitve policije, navajajo Slovenske novice.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki je javnost obvestilo o domnevnem napadu, so sporočili, da so v neposrednem stiku z vodstvom šole in županom ter da skupaj spremljajo razmere in usklajujejo nadaljnje ukrepe. Kot prednostno nalogo so izpostavili zagotavljanje varnosti otrok in strokovne podpore učencem, staršem in zaposlenim.

Minister za izobraževanje Borut Rončević je v prvem odzivu včeraj izrazil zgroženost nad domnevnim napadom in poudaril, da mora biti šola varen prostor za vsakega otroka. Od pristojnih pričakuje temeljito preiskavo okoliščin dogodka in ugotovitev, ali bi ga bilo mogoče preprečiti.