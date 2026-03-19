Ravnateljica pomagala pri zaposlitvi svojega družinskega člana

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov ravnateljice Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (IRIS) Romane Kolar, ki je sodelovala in odločala v zaposlitvenem postopku svojega družinskega člana.

Kot ugotavlja KPK, se je Kolarjeva z delodajalcem svojega družinskega člana, Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, dogovarjala glede njegove zaposlitve, bila prisotna na njegovem razgovoru ter nato sprejela končno odločitev in z njim zaradi »splošne kadrovske stiske« tudi podpisala pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo.

»Center IRIS bi kljub družinski povezavi obravnavane osebe lahko z omenjenim sicer sklenil pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo, vendar bi morala obravnavana oseba takoj ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov, torej po odločitvi o njegovi zaposlitvi, o teh okoliščinah obvestiti predsednico sveta zavoda ter počakati na odločitev sveta zavoda,« je opozorila KPK.

Izločitev iz postopka je v takšnih primerih pričakovani standard, so pojasnili. Svet zavoda bi moral odločiti o izločitvi ravnateljice Centra IRIS, za nadaljnje vodenje predmetnega zaposlitvenega postopka pa pooblastiti drugo ustrezno osebo, so sklenili in uvedli prekrškovni postopek.