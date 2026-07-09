Na dogovor za srečanje ni prišla skrivnostna lepotica, ampak več moških

Verjel je, da si dopisuje z zapeljivo Poredno Emo, kot je bil njen vzdevek. V nekaj urah je dopisovanje postalo vroče, še istega večera se je odpravil na dogovorjen zmenek v Rače. A ga ni pričakala skrivnostna lepotica. Doletel ga je pekel. Po navedbah iz vložene nepravnomočne obtožnice je 40-letnika iz okolice Ptuja obkolila skupina moških. Padali so pesti, grožnje in očitki, da se je domnevno dogovarjal z mladoletnico. Eden naj bi mu pod nos pomolil celo pištolo. Takrat se je začela mora, iz katere skoraj mesec in pol ni znal pobegniti. Iz žrtve so iztisnili skoraj vsak evro. Vsakodnevne grožnje Mladi Štajerci na čelu z 22-letnim Galom D. so skovali peklenski načrt. Takrat 40-letnik iz okolice Ptuja 17. novembra lani ni pričakoval, kaj ga bo doletelo, ko je prek aplikacije snapchat ...