Razveljavili oprostilno sodbo pulmologu Damjanu Birtiču

Višje sodišče v Kopru je razveljavilo sodbo pulmologu iz šempetrske bolnišnice Damjanu Birtiču, ki je bil marca lani oproščen očitkov o malomarnem zdravljenju, je poročala Televizija Slovenija. Višje sodišče je zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Kot je še poročala televizija, je višje sodišče sodbo razveljavilo zaradi pomanjkljive obrazložitve, ki da je slonela le na delu izjave sodne izvedenke.



Sojenje Birtiču se je na novogoriškem okrožnem sodišču z oprostilno sodbo zaključilo marca lani. Tožilstvo je pulmologu očitalo kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja bolnika med junijem 2012 in majem 2013, saj ga je zdravil zaradi vnetne bolezni pljuč namesto rakavega obolenja, ki je bilo konec leta 2013 za bolnika usodno.



Sodišče je tedaj ocenilo, da je bilo zdravljenje bolnika strokovno ustrezno, tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo.



Svojci pokojnega so sicer proti šempetrski bolnišnici vložili civilno tožbo po tistem, ko je Zavarovalnica Triglav, pri kateri ima šempetrska bolnišnica zavarovano odgovornost, odklonila plačilo odškodnine, čeprav je bolnišnica pred tem že priznala zdravniško napako. V civilnem pravdnem postopku je bila odškodnina svojcem priznana, vendar sta šempetrska bolnišnica in Zavarovalnica Triglav vložili pritožbo.