Razvozlavajo skrivnost kartice iz sobe 391

Ljubljanska okrožna sodnica Polona Kukovec, ki se v primeru odmevne kraje denarja mladoporočencev Dragana in Tamare Mijatović iz sobe v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana 10. septembra 2022 trudi priti zadevi do dna, je na naslednjo obravnavo za pričo poklicala kar direktorja hotela Dragana Ćulibrka.

Iz hotela namreč sodišču še vedno niso poslali podatkov o gibanju kartice obtožene Merime Dizdarević, s katero je ta lahko dostopala do hotelskih prostorov. »Zato bom povabila kar direktorja, da to sam pove,« je bila odločna sodnica. Za sodelovanje pri kraji denarja tožilstvo obtožuje prav Dizdarevićevo. Ta naj bi enkrat med 14.05 9. septembra 2022 in 21.10 naslednjega dne po predhodnem dogovoru kartico sobe št. 391 izročila neznanima storilcema, da sta 10. septembra 2022 okoli 3.30 vstopila v sobo in iz nje odnesla 15.970 evrov gotovine.