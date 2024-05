Razvpitega tiktokerja ni bilo na sodišče

V nadaljevanju preberite:

Razvpiti tiktoker Irenej Bizjak z vzdevkom Vegan iz Potoč pri Ajdovščini, ki je obtožen kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok, včeraj ni prišel na sodišče. Obtoženec, ki je pred nekaj meseci iz zapora zbežal kar vklenjen, je predsednici senata, okrožni sodnici Andreji Luznik, pisno sporočil, da ni kriv očitanih kaznivih dejanj, zato ga niti na predobravnavni narok ne bo.

Pristopil je zagovornik po uradni dolžnosti, odvetnik Bruno Krivec iz Ajdovščine, ki je Veganovo obrambo prevzel po tem, ko sta se obtoženi in njegova prejšnja odvetnica Bagi Ambrožič Kordić iz Cerknega razšla. Oškodovanke zastopa novogoriški odvetnik Simon Čehovin. Po neuradnih informacijah naj bi jih bilo kar 14. Uradnih podatkov o zadevi, v kateri bo sodil senat in bo skoraj gotovo zaprta za javnost, javnosti ne bodo znane vse do razglasitve sodbe, ki bo javna.