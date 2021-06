Reševalci in posadka policijskega helikopterja danes trikrat reševali planince

Madžara nesrečno obtičala na snežišču, enemu je zdrsnilo

Včeraj s helikopterjem dvakrat reševali življenja

Ekipa za reševanje v gorah je s posadko policijskega helikopterja danes trikrat reševala planince, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj. Že dopoldan ob 9.35 je planinka med vzponom na Porezen stopila na rob poti in zdrsnila. Poškodovala si je glavo.Ob 15. uri sta dva tuja planinca na območju Skute neustrezno opremljena obtičala na snegu. Kot je sporočil Center za obveščanje RS, je šlo za francoska planinca, ki sta se zaplezala. Posredovali so reševalci GRS Kamnik, dežurna ekipa za reševanje v gorah in helikopter LPE. Helikopter ju je prepeljal v dolino.Ob 16.45 pa je enemu tujcu pri sestopu zdrsnilo na manjšem snežišču nad Zgornjo Krmo. Drsel je okoli 100 metrov. Ima poškodovani glavo in ramo. V tem primeru je bil po podatkih Centra za obveščanje RS poškodovan Madžar, ki je v družbi rojaka obtičal na snežišču, nakar mu je zdrsnilo.Posredovali so reševalci GRS Mojstrana, dežurna ekipa za reševanje v gorah in helikopter LPE. Helikopter ju je prepeljal v SB Jesenice.Tudi včeraj je policijski helikopter dvakrat reševal življenja, dodaja Kos. Na Magnartu se je poškodoval turni smučar, z območja Ojstrice pa so z ekipo rešili dva zaplezana plezalca. Nekaj reševanj so ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije opravile tudi na klasičen način.»Sezona nesreč je zagon očitno dobila tudi v gorah. Zato pozivamo k odgovornim odločitvam in varnemu obisku gora. Še vedno nevarnost ponekod predstavlja sneg, tveganje pa zvišuje se vročina. Kako se bo izlet ali vzpon končal, je odvisno od vsakega posameznika,« je še zapisal Kos.