Reševalec povzročil tragično nesrečo

Direktorica ZRCK Marijana Kašnik nam je povedala, da je za njo neprespana noč, saj tako hude nesreče, s tragičnimi posledicami, v katero se je vpletel voznik njihovega reševalnega vozila, ne pomnijo. »Našemu reševalcu in sopotniku smo takoj po nesreči ponudili psihološko pomoč zdravstvenega zaupnika, saj sta bila povsem iz sebe. Vozilo je bilo sicer na nenujni vožnji, saj sta dva starejša pacienta naložila v slovenjgraški bolnišnici in ju nameravala odpeljati domov. A žal se je med potjo zgodilo, česar nihče ni mogel predvideti. S svojci sočustvujemo in jim izrekamo iskreno sožalje,« je še dejala Kašnikova.