Reševanje jadrnice pred slovensko obalo

FOTO: PU Koper

Zgodaj zjutraj so policisti prejeli klic družine, da je neurje s Seče na odprto morje odneslo njihovo jadrnico in da imajo težave z motorjem. Na pomoč 40-letnemu moškemu, 38-letni ženski in dvema otrokoma, doma z Obale, sta odhitela policista Postaje pomorske policije Koper, so sporočili s Policijske uprave Koper.Jadrnica je bila na vhodu v kanal Sv. Jerneja, kjer je voda zelo nizka. Zaradi močnega neurja, vetra, visokih valov in težke dostopnosti, družine niso mogli takoj rešiti, obstajala je namreč nevarnost, da bo nasedlo tudi policijsko plovilo. Jadrnice sidro ni držalo in jo je odnašalo proti zidu solin in skalam. Nato je jadrnica nasedla, so opisali na PU Koper. Nekaj minut čez peto zjutraj so uspeli na krovu privezati vlečno vrv na svojo jadrnico, zatem pa še dvigniti sidro.Vlečno vrv sta nato policista pritrdila za vlečni drog na premcu patruljnega čolna in pričela z vleko jadrnice proti Portorožu. A ni šlo gladko. Smer plovbe je bila proti valovom, v patruljni čoln je uhajala večja količina morske vode, jadrnici se je pokvarilo še krmilo, s čimer so povsem izgubili nadzor in jo je med vleko močno odnašalo. Po priplutju v zavetje pred Portorož sta policista jadrnico vezala na bok patruljnega čolna in z njo ob boku pristala na zunanjo stran novih privezov v Portorožu. Ob 5.52 so bili tako potniki kot tudi jadrnica na varnem.Policista sta pokazala izjemno požrtvovalnost in strokovnost pri reševanju. Na srečo se je, razen vode in blata na službenem plovilu, vse dobro končalo, so sklenili na PU Koper.