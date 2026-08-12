Otroka nosila Drava, rešil ga je 81-letnik, mimoidoči gledali in snemali

V enem najlepših predelov štajerske prestolnice, kjer se zbira veliko turistov in domačinov, na mariborskem Lentu ob reki Dravi, se je v petek odvijala prava drama, ki bi se lahko končala tragično, s smrtjo otroka.

Voda je nosila leto in pol starega otroka, rešil pa ga je 81-letni Mariborčan. Policisti še ugotavljajo, kako je otrok prišel do reke in končal v vodi.

FOTO: Oste Bakal

Dogajanje, ki se ga bo spominjal za vedno

81-letni Mariborčan Igor Irgolič, mnogim znan kot Furgula, upokojeni legendarni krojač in zbiratelj starin, ki ga mnogi zaradi junaškega dejanja že vidijo kot Mariborčana leta 2026, se je odzval, kot je treba, in otroka potegnil iz reke.

Danes nam je natančno opisal dogajanje, ki se ga bo spominjal za vedno. Bilo je na območju pri Sodnem stolpu v petek pozno popoldne, ko je v vodi opazil nekaj nenavadnega. Sprva ni vedel, kaj gleda, nato pa spoznal, da gre za majhnega otroka, ki je bil obrnjen na hrbet in je brcal.

Ob reki je bilo takrat po njegovih besedah precej ljudi, a ni sprva menda nihče ukrepal, nekateri so dogajanje celo snemali in fotografirali. Irgolič je stopil v vodo in prijel otroka.

Pri vračanju na breg je imel težave, saj na tistem delu ni bilo primernega oprijema. Malčka mu je vendarle uspelo spraviti do roba, kjer so nato na pomoč priskočili tudi drugi. Otrok je dihal in bil pri zavesti, odpeljali so ga v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ga oskrbeli.

FOTO: Oste Bakal

Snemali, ne pomagali

Priskočiti na pomoč je bilo samoumevno, nam je povedal Furgula. »Ko sem to videl, sem skočil noter. To je bilo podzavestno, sploh nisem razmišljal. Enako bi naredil, če bi se utapljal pes ali mačka, tukaj ni nobenega dvoma,« je dejal in opozoril na ljudi, ki so dogajanje spremljali z obrežja, saj, kot pravi, niso priskočili na pomoč, temveč so raje snemali. »Največji šok je bil, da je bilo cel kup ljudi v okolici, ki so samo snemali, kot da je to neka točka v sklopu festivala.«

Kako je otrok končal v Dravi, ni znano, Irgolič pravi, da je bil na hrbtu, na sebi pa je imel plenico. »Prav plenica ga je verjetno rešila, saj je delovala kot nekakšen balon, ki ga je držal nad gladino.«

Policija, ki je bila obveščena, da so v petek ob 18.52 iz reke rešili majhnega otroka, še ugotavlja, kako je otrok prišel do vode, neuradno pa se je iz bližnjega stanovanjskega objekta menda izmuznil skozi odprto ograjo in se sam odpravil proti Dravi. Kje točno je končal v vodi, še ni znano.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Po zbranih obvestilih in dokazih bodo o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Mariboru. O dogodku je bil obveščen tudi pristojni center za socialno delo.

Policisti so potrdili, da je bil otrok ob rešitvi pri zavesti in nepoškodovan, a ga je ekipa nujne medicinske pomoči kljub temu preventivno odpeljala na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor. O dogodku sta bili obveščeni tudi dežurna okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica.