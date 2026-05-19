Neznanec na deponiji zavrgel več ročnih bomb

Zaposleni na deponiji na območju občine Puconci je imel včeraj strah vzbujajočo izkušnjo, ki ji bo sledila kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so jih včeraj obvestili o najdbi eksplozivnih sredstev na območju tamkajšnjega zbirnega centra. Na deponiji, kjer odlagajo odpadke, je eden od zaposlenih v plastičnem vedru s pokrovom našel štiri ročne bombe tipa M52. Prevzeli so jih uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil za neznanim storilcem zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1 in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom po 307. členu KZ-1. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti znova pozivajo občane, da v primeru najdbe ali predaje eksplozivnih sredstev pokličejo interventno številko policije na 113.