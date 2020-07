Rolkal z Vršiča, s helikopterjem v UKC

Trenta – Z rolkami longboard se je skupina tujih turistov v sredo odločila za spust z našega najvišjega prelaza Vršič v dolino Trente, a vrtoglavo spuščanje se je v popoldanskih urah končalo s hudo nesrečo na mostu čez potok Limarica, ki se po nekaj deset metrih izteče v Sočo. Zadnji v skupini se je namreč zaletel v betonske nosilce ograje in negiben obležal.»Koliko časa je ležal na cesti, ne vemo. Prvi ga je opazil nemški voznik kombija, ki je pripeljal do njega. Zaustavil se je in poklical na 112, nato pa nas, domačine, ki smo se zaustavili za njim, prosil, naj posredujemo informacije o nesreči v slovenščini,« je ...