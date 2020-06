Romi napadli policista in poškodovali avto

S kamenjem nad policijsko vozilo

Novo mesto – Nič hudega sluteča novomeška policista sta na cesti med Muhaberjem in Potočno vasjo ustavljala voznika osebnega vozila fiat stilo, a ker voznik njunih znakov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo, sta se moža v modrem pognala za njim.Prehitri voznik je svojega jeklenega konjička ustavil šele pri romskem naselju Brezje - Žabjak in takrat se je včeraj okoli 19. ure zgodila prava mala vojna. Policista sta moža, ko je poskušal peš pobegniti, tudi prijela, čeprav se je ves čas aktivno upiral. Mahal in krilil je z rokami ter brcal, potem pa je policista napadla ženska in ga lažje poškodovala.V uradni postopek se je vmešalo še več prebivalcev naselja, ki so v službeno vozilo metali kamenje in ga poškodovali in tako storilcu omogočili pobeg. V nadaljevanju so policistoma priskočili na pomoč njuni kolegi in avto zasegli, a so ga pred tem napadalci s sekirami močno poškodovali, je v poročilu zapisalaz novomeške policijske postaje.Policisti danes nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivih dejanj napada na uradno osebo. Napada sta utemeljeno osumljena 26-letni moški in 47-letna ženska. Vozniku osebnega vozila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, bodo zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so še sporočili z novomeške policijske uprave.Zakon o pravilih cestnega prometa in zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določata globo v višini 1640 evrov.