Kot v filmu ali na fronti: oboroženi Hrvat ropal, ugrabil invalida in streljal

Hrvaškega državljana, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po sobotni iskalni akciji v občinah Novo mesto in Dolenjske Toplice nekaj po 19. uri našli mrtvega na območju Uršnih sel. Kot so ocenili minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo, s katere so se vsi sodelujoči policisti vrnili nepoškodovani, storilec pa je izgubil življenje.

»To, kar smo doslej gledali le v poročilih iz Amerike, se zdaj dogaja tukaj, pri nas, celo na vasi. Kot na fronti je bilo. Ropar, ki se je zabarikadiral v stanovanje na železniški postaji, je začel streljati na policiste, nato pa je prišlo do izmenjave ognja.