Rop malalan rožnati panter

Pred sedmimi leti je rop draguljarne v središču Ljubljane veljal za enega najdrznejših primerov organiziranega kriminala, danes pa isti primer odpira precej bolj neprijetno vprašanje: koliko stane napaka države in kdo jo na koncu plača. V zadevi, v kateri je bil srbski državljan Djordje Vostinić zaradi domnevnega sodelovanja pri ropu za skoraj 449.000 evrov najprej leto in pol v priporu, nato pa pravnomočno oproščen, je država ta teden sklenila tajno poravnavo in mu izplačala del zahtevanih 90.700 evrov odškodnine.

Po neuradnih podatkih naj bi šlo za približno 20.000 evrov javnega denarja, o katerem javnost uradno ne sme vedeti ničesar, čeprav je sam rop v zadnjih dneh znova postal referenčna točka razprav o delu tožilstva, policije in sodstva. Članek razkriva, kako je fiasko pregona Rožnatih panterjev pripeljal do poravnave, in tiho sprašuje, kaj takšne skrivnosti pomenijo za pravno državo.