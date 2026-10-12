Rop na Petrolovi bencinski postaji na Šmartinski cesti

S Petrolove bencinske črpalke na Šmartinski cesti v Ljubljani poročajo o ropu, piše portal N1. Rop se je zgodil nekaj po 19. uri.

Kot navajajo, je storilec iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri Savskega naselja. Policisti ga še iščejo. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Po opisu policije gre za okoli 180 centimetrov visokega moškega suhe postave v modri bundi in temnejših hlačah, na glavi pa je imel temno kapo s šiltom z belim kvadratom. Obraz je imel prekrit s šalom, čez ramo pa torbico.

Policija vse, ki bi imeli informacije o dogodku ali storilcu, poziva, naj pokličejo na številko 113, anonimno številko 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00.