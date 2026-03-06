Ropala naj bi mladoletnike, toda krivde ne priznata

Novomeška avtobusna postaja je pogosto prizorišče brutalnih napadov na dijake, ki tam po pouku čakajo avtobus. Obhodi policistov gotovo preprečijo kak incident, a ti se kljub večjemu nadzoru, pa tudi kameram, ki so nameščene na vidnih mestih, dogajajo ter vnašajo strah in nemir med mladino.

Tako je bilo tudi septembra lani, ko je bilo več mladoletnikov žrtev napadov in ropov. Dva od domnevnih napadalcev sta zdaj v priporu in čakata na sojenje. Gre za 19-letnika, ki živita v okolici Krškega in sta se očitno v brezdelju potikala naokoli. Pri svojem nasilništvu menda nista delovala sama, z njima sta bila še en mladoletnik in dva neznana mladeniča.