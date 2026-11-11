Ropar je pobegnil s plenom, pajdaše pa pustil na cedilu

Danijel Borojević, 51-letni Tržičan, ki se je v celjskem priporu znašel zaradi mednarodne tiralice, naj bi pred 24 leti do potankosti izdelal načrt za rop nekdanje Krekove banke v Celju, po katerem mu je iz te uspelo pobegniti z gotovino v različnih valutah v vrednosti 125.000 evrov. Po ropu konec maja 2002 so se za Borojevićem in denarjem izgubile vse sledi, trojica pajdašev pa je bila pravnomočno obsojena na večletne zaporne kazni in plačilo odškodnine. Gre za Edisa Nuhanovića, ki je skupaj z Borojevićem vstopil v bančno poslovalnico, bančno uslužbenko Barbaro Knep in njenega takratnega fanta, pozneje kratek čas tudi moža, Hajnija Koširja, ki je oba roparja čakal v bližini in ju odpeljal s kraja dejanja. Sodišče je do zdaj že zaslišalo vrsto prič, med njimi tudi Nuhanovića in Knepovo, ...