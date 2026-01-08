  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Roparji so stari znanci policije

    Koprski kriminalisti tri tuje državljane sumijo treh ropov na Obali poleti 2024.
    Dvaindvajsetega avgusta 2024 je bila oropana koprska poslovalnica Gold Store v Pristaniški ulici 23. FOTO: Moni Černe
    Dvaindvajsetega avgusta 2024 je bila oropana koprska poslovalnica Gold Store v Pristaniški ulici 23. FOTO: Moni Černe
    I. R.
    8. 1. 2026 | 16:24
    8. 1. 2026 | 16:24
    5:03
    Koprski kriminalisti so uspešno končali dlje časa trajajoče, intenzivne in zahtevne preiskave več oboroženih ropov v letu 2024. Za tri kazniva dejanja so kazensko ovadili tri osumljence: 60-letnega državljana Hrvaške, 49-letnega državljana Srbije ter dve leti mlajšega državljana Srbije in Severne Makedonije.

    Enaindvajsetega junija 2024 je bila tarča roparjev koprska menjalnica Maki v Pristaniški ulici 11. Takrat je starejši moški suhe postave, v oblačilih različnih barv, delavki menjalnice zagrozil s predmetom – ta je bil videti kot pištola – in ukradel več kot 1000 evrov.

    Rožnatemu panterju odškodnina za pripor

    Kljub intenzivnim prvim nujnim ukrepom policija storilca neposredno po kaznivem dejanju ni odkrila. Nadaljnjo obravnavo primera so prevzeli koprski kriminalisti, ki so intenzivno zbirali obvestila in dokaze, tudi v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami, in dejanja utemeljeno osumili 60-letnega državljana Hrvaške brez prijavljenega prebivališča na območju Slovenije.

    »Osumljeni je bil v več evropskih državah že obravnavan zaradi različnih hujših kaznivih dejanj in je že prestajal daljše zaporne kazni. Trenutno je v tržaških zaporih zaradi drugih kaznivih dejanj. Njegova morebitna vpletenost v druga kazniva dejanja se še ugotavlja,« je podrobnosti o poteku in rezultatih preiskav predstavil Aljoša Špeh, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper.

    Po plemenite kovine

    V središču Kopra, v Pristaniški ulici 23, je bila 22. avgusta 2024 popoldne oropana poslovalnica Gold Store. Moška sta se s skuterjem pripeljala pred vhod v trgovino s plemenitimi kovinami, nato je eden od njiju, oblečen v daljša oblačila in z motoristično čelado na glavi, vstopil vanjo in s pištolo zagrozil trgovki ter jo zvezal.

    Vzel je več nakita in nekaj predmetov, ki so bili last trgovke, v skupni vrednosti več 1000 evrov. S sostorilcem, ki je čakal na skuterju pred trgovino, sta se nato odpeljala. Policiji ju kljub temeljitemu iskanju ni uspelo odkriti neposredno po kaznivem dejanju.

    Enaindvajsetega junija 2024 je bila tarča roparja koprska menjalnica Maki v Pristaniški ulici 11. FOTO: Moni Černe
    Enaindvajsetega junija 2024 je bila tarča roparja koprska menjalnica Maki v Pristaniški ulici 11. FOTO: Moni Černe

    A po mesecih intenzivnega dela in sodelovanja z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami so koprski kriminalisti pridobili dokaze, ki kažejo na utemeljen sum, da je rop zagrešil 49-letni državljan Srbije brez prijavljenega prebivališča na območju Slovenije; ta je utemeljeno osumljen tudi tatvine registrske tablice in motorističnih čelad, ki jih je s sostorilcem uporabil pri ropu. »Tudi v tem primeru gre za osebo, ki je bila v preteklosti v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, že obravnavana zaradi podobnih hujših kaznivih dejanj. V sodelovanju s PU Ljubljana je bilo ugotovljeno, da je ista oseba utemeljeno osumljena še nekaterih drugih kaznivih dejanj zoper premoženje. Policijske aktivnosti s ciljem izsleditve osumljenega in odkritja njegovega sostorilca še potekajo,« dodaja Špeh.

    V igralnico

    Tretji rop, ki so ga kriminalisti razvozlali, se je zgodil 26. avgusta 2024 ponoči v Casinoju Andor na Vinogradniški poti 9 v Ankaranu. Tokrat sta bila na delu najmanj dva moška višje rasti, stara okoli 30 let, oblečena v raznobarvna oblačila, s kapuco čez glavo in z zakritim obrazom. »Vstopila sta v igralnico in zagrozila tamkajšnjim delavcem, iz igralnice pa vzela denar v skupni vrednosti več 10.000 evrov. Tudi po tem ropu se je PU Koper takoj lotila iskanja, a storilcev neposredno po kaznivem dejanju niso odkrili.«

    Koprski kriminalisti, ki so intenzivno preiskovali omenjeno kaznivo dejanje, so z zbiranjem obvestil in dokazov, tudi s sodelovanjem z drugimi policijskimi enotami, ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je eden od storilcev 47-letni državljan Srbije in Makedonije, prav tako brez prijavljenega prebivališča na območju Slovenije, ki je v času kaznivega dejanja v resnici prebival na območju PU Ljubljana, kamor je po kaznivem dejanju s sostorilcem tudi zbežal.

    »Osumljenec je že dlje časa v ljubljanskih zaporih zaradi drugih podobnih hujših kaznivih dejanj zoper premoženje, ki jih je storil nedolgo po ropu v Ankaranu na območju Ljubljane. Zbiranje dokazov z namenom odkritja sostorilcev kaznivega dejanja in ugotavljanje drugih kriminalnih aktivnosti istih storilcev še potekata.« Kot še dodajajo na koprski policijski upravi, so osumljence kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru.

