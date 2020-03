Rotnik obsojen krive ovadbe, pritožba je že napovedana

Celje – Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik je bil že decembra lani nepravnomočno obsojen zaradi dogajanja v davčnem postopku. Takrat je tožilstvo na prvi stopnji dokazalo, da je Rotnik iz davčnega spisa ukradel originalen dokument, v katerem je prijavil, da ima v sefu 3,3 milijona evrov gotovine. Čeprav je kasneje zatrjeval, da je šlo sicer za 300.000 evrov, je v drugem postopku, ki se je na prvi stopnji zaključil danes, dokazoval, da pa je vendarle imel več kot tri milijone evrov gotovine že leta 2003. Sodišče mu ni verjelo.



Rotnik je zatrjeval, da naj bi mu šest milijonov konvertibilnih mark Bosne in Hercegovine, kar znaša dobre tri milijone evrov, konec oktobra 2003 izročil hrvaški poslovnež Alexander Hrkač. Ta naj bi z Rotnikovim denarjem in denarjem njegove mame služil s trgovanjem z delnicami in certifikati na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. O tem, da naj bi Rotniku Hrkač leta 2003 denar izročil, naj bi podpisala tudi dokument. Rotnik je trdil, da ga je v davčni spis vložil že leta 2013, avgusta 2014, ko listine ni bilo od nikoder, pa je vložil kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, ki naj bi to listino ukradel.



Šlo je za krivo ovadbo, je danes zaključila sodnica Mojca Turinek, saj je Rotnik vedel, da listine v davčnem spisu pred avgustom 2014 nikoli ni bilo. Kot je pojasnila sodnica, naj bi bila sporna listina v spisu med prilogami pod zaporedno število 13. Vse prejšnje priloge, ki jih je Rotnik vložil novembra 2013, so popisane, te pa sploh ni nikjer zavedene. Za Rotnika je bila sicer listina ključna, saj bi s tem dokazal, da je že takrat razpolagal z velikimi zneski gotovine, ki niso prišli iz morebitnih podkupnin zaradi Teš6.

Lažna izjava, Hrkač kriv krive izpovedbe

Turinekova pa ni obsodila le Rotnika, pač pa je Hrkaču zaradi krive izpovedbe naložila pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Hrkač je namreč po ugotovitvah sodišča lažno zatrjeval, da sta izjavo o prejemu denarja z Rotnikom podpisala 30. oktobra 2003 oziroma kot je povzela sodnica: »Čeprav je Hrkač vedel, da takrat tega nista podpisala in da je tudi izjava lažna.«



Hrkača danes na sodišče zaradi koronavirusa ni bilo, je pa v postopku povedal, da sta se z Rotnikom spoznala na plaži. Zatrjeval je, da mu je Rotnik svoj in mamin denar dal že leta 1996. Rotnik je po sedmih letih, potem ko mu je Bogdan Pušnik predstavil zanimive projekte, vzel denar pri Hrkaču, ta mu ga je izročil kar na roko. Dobički naj bi bili veliki. Rotnik je danes dejal, da to ni nič presenetljivega: »Bili smo drzni vlagatelji in smo dobili nazaj s faktorjem 15. Danes predrzni vlagatelji s kriptovalutami v dveh letih zaslužijo s faktorjem 50.«



Sodišče temu ni verjelo. Kot je pojasnila sodnica, je tudi sodni izvedenec Drago Dubrovski poslovanje z gotovino označil za neobičajno ter dodala: »Tabele so neverodostojne, prilagojene, sodišče ne more slediti nemogočim navedbam Alexandra Hrkača.« Spomnila je tudi, da je sodni postopek pokazal, da se v obravnavanem času na teh trgih ni trgovalo z delnicami in certifikati.

Odvetnica oproščena

Rotniku in njegovi odvetnici Varji Holec, ki ga je spremljala v davčnem postopku, je tožilstvo očitalo še preprečitev dokazovanja, vendar ju je oba oprostilo. Sodnica je dejala, da je posebej pri Holčevi naklep vprašljiv, kot tudi da obstaja dvom, da je vedela, da je izjava o izročitvi denarja lažna.



Tožilstvo se bo v tem delu na sodbo pritožilo. Za Holčevo so namreč zahtevali osem mesecev zapora in dve leti prepovedi opravljanja odvetniškega poklica, za Rotnika pa so v tem delu zahtevali deset mesecev zapora. Kot je dejal specializirani državni tožilec Ivan Pridigar, so z obsodilnim delom sicer zadovoljni: »Sodnica ni sledila ne zagovoru Hrkača ne obdolženega Rotnika kar se tiče vlaganj na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.«



Pritožbe sta napovedala tudi Rotnikova zagovornica Alenka Sagmeister Ranzinger in Hrkačev zagovornik Jurij Preložnik, ki je opozoril še na nadaljevanje zgodbe – sodnih postopkov zoper Rotnika namreč še ni konec: »Ocenjujem, da so argumenti, ki jih je sodnica danes predstavila, neprepričljivi. Ko se bomo podrobneje seznanili z vsemi argumenti, bo znana tudi odločitev iz kakšnih razlogov in zakaj se bomo pritožili. Hrkačeva izpovedba, tudi v kolikor je bila kriva, ni pomembna za drugi kazenski postopek, ki poteka zoper Rotnika, in že iz tega razloga sploh ne gre za kaznivo dejanje. To bo naš osnovni argument.«