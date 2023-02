Rožnati panter od države terja poplačilo

V nadaljevanju preberite:

Postopek zaradi ropa ljubljanske draguljarne Malalan je bil ena največjih polomij slovenskega tožilstva, kanček bizarnosti pa je z eno nevsakdanjih sodb zgodbi dodalo tudi sodstvo. Na koncu bomo za vse skupaj plačali davkoplačevalci. Eden od oproščenih je namreč proti Sloveniji vložil mastno tožbo – Srb Djordje Vostinić namreč od države terja 90.767,42 evra odškodnine.

Malalana so 3. februarja 2016 v središču prestolnice oropali domnevni pripadniki razvpite roparske bande Rožnati panterji. Vsi trije naj bi bili moški, čeprav je bil eden od njih našemljen v žensko, ki jo je ena od prič opisala kot gospo z lepo belo poltjo, črnim pažem in sončnimi očali, le nekam preveč mišičasto naj bi delovala za predstavnico nežnejšega spola. Z macolami so razbili vitrine ter ukradli 78 ur prestižnih ur v vrednosti 448.962,63 evra, med begom pa v nogo ustrelili uslužbenca draguljarne, ki se je zapodil za njimi.