Požar v tovarni Ecom: tuja krivda izključena, škode za štiri milijone evrov

Policisti in sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija so v ponedeljek po navedbah mariborske policijske uprave končali ogled kraja požara, ki je v nedeljo nastal v podjetju v Rušah. Po prvih informacijah je tuja krivda za požar izključena, a natančne okoliščine še raziskujejo. Škodo za zdaj ocenjujejo na štiri milijone evrov.

»Skupna škoda po nestrokovni oceni znaša okrog štiri milijone evrov. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek požara izključena, sicer pa o okoliščinah še zbiramo obvestila, ob tem pa potekajo tudi druga opravila, povezana z razjasnitvijo okoliščin,« so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zagorelo je v tovarni Ecom, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za električno in strojno industrijo.

Policisti so bili o požaru obveščeni v nedeljo okoli 11. ure. Ogenj so sprva poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim to zaradi obsežnosti požara ni uspelo, eden izmed njih pa je zaradi vdihovanja dima potreboval zdravniško pomoč. Gasilcem je popoldne uspelo ogenj omejiti, dokončno pa požar pogasiti v ponedeljek okoli 3. ure.

Policisti so bili danes zjutraj obveščeni še o požaru v poslovnem prostoru v Mariboru, s čimer je bil lastnik po nestrokovni oceni oškodovan za približno 10.000 evrov. »Opravljen je bil ogled kraja požara, o katerem sicer še zbiramo obvestila, tudi v smeri suma morebitne storitve kaznivega dejanja,« so navedli na mariborski policijski upravi.