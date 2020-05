S kazensko ovadbo zaključili predkazenski postopek

Strokovnjaki na terenu so iskali mesto, kjer je uhaja plin. FOTO: Boštjan Fon/Slovenske novice

Kriminalisti so z vložitvijo kazenske ovadbe zaključili preiskavo lanske eksplozije zemeljskega plina v kraju Britof pri Kranju. Dogodek se je zgodil 3. decembra, ko je v vodovodnem jašku eksplodiral zemeljski plin, pri čemer se je poškodovalo šest oseb, med njimi tudi štirje otroci.Iz dvajsetih objektov so po eksploziji evakuirali 76 ljudi, območje pa je bilo deset dni zaprto. Na kraju je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi ves čas prisotna tudi policija. Že prve dni so kriminalisti opravili podroben ogled kraja eksplozije in pod površjem našli poškodovan del plinske napeljave.V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja. Osumljena sta pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji. Kriminalisti so sum utemeljili s tem, da ni bila odvrnjena nevarnost, ki je nastala s kombinacijo poškodbe na plinski napeljavi zaradi gradbenih del; prisotnosti zemeljskega plina v plinskem omrežju in zemljini ter z neizvedbo varnostnih ukrepov pri sanaciji poškodbe. Promet je namreč tam kljub vsem tem elementom potekal nemoteno do trenutka, ko je v vodovodnem jašku zaradi človeškega faktorja eksplodiral nakopičen zemeljski plin. Delavec je imel upravičen razlog za zadrževanje v vodovodnem jašku in ni med ovadenimi.Kriminalisti so pri ogledu ugotovili še, da gre v primeru plinovoda za neskladno gradnjo, saj odseka ni bilo v načrtih projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, ampak so bila dela izvedena glede na »potrebe«. Z nepravilnostmi je bil seznanjen pristojni inšpektorat za infrastrukturo.Materialna škoda v dogodku ni nastala, sanacija napake pa je ocenjena na okoli 40.000 evrov.