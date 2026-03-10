S pajdašem je vlomil v devet cerkva

Posavec se je za serijo vlomnih tatvin pogodil za leto in štiri mesece zapora.

»Ne bom lagal. Obsodili so me zaradi vlomov v cerkve. Devet vlomov naj bi bilo vse skupaj. Zdaj čakam sodbo v imenu ljudstva, zato sem v priporu, sem pa podpisal sporazum o priznanju krivde. Določili so mi kazen leto in štiri mesece zapora,« je bil zgovoren 35-letni Rok Špiler, Posavec, ki živi v Hrastniku, stalno prebivališče pa ima prijavljeno kar na sedežu krške upravne enote. Od avgusta lani je priprt v koprskem zaporu. V zaporu bo še nekoliko dlje, kot mu je naložilo koprsko okrožno sodišče, saj ga čaka še ena neodslužena obsodba zaradi serije goljufij. Na brežiškem okrajnem sodišču je bil namreč obsojen na 15 mesecev zapora. Je pa že sedel zaradi goljufij na novomeškem bencinskem servisu. Med hišno preiskavo so našli denar in nekatere predmete. S tožilstvom je podpisal sporazum o ...