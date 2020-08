S pestmi nad partnerico

Tudi minuli konec tedna na žalost ni minil brez nasilnežev, ki so se spravljali nad družinske člane . Nekatere take zgodbe se končajo zgolj s pisanjem položnic zaradi kršitev javnega reda in miru, spet druge, sploh ponavljajoče se, s kazensko ovadbo. Ta konec tedna je bilo zadnjih denimo sedem, zaradi zaščite žrtev nasilja v družini pa so več nasilnežem tudi izrekli prepoved približevanja.Največ dela so imeli policisti na tem področju na območju koprske policijske uprave. Tako je bil po besedah tiskovne predstavnice PU Koper Anite Leskovec v soboto zvečer v Izoli moški nasilen do partnerice in jo pretepal. »Po prihodu policistov na kraj dogodka je grožnje nadaljeval, grozil je tudi policistu. Uporabljena so bila prisilna sredstva, odrejeno je bilo pridržanje,« je pojasnila. Poleg plačilnega naloga za kršenje javnega reda in miru sledi še kazenska ovadba za kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.V noči na nedeljo so piranski policisti obravnavali nasilje v družini, ki se ponavlja. »Nasilnemu moškemu je bila odrejena prepoved približevanja, prav tako ga bodo ovadili zaradi nasilje v družini,« je povedala Leskovčeva in dodala, da so okoli 4. ure policisti dobili še prijavo o nasilju v Luciji, kjer naj bi moški pretepal žensko. »Ugotovili so, da je kršitelj pijan, ženska pa poškodovana po obrazu in nogah. Razbito je bilo tudi stanovanje.« Poškodovano so odpeljali v bolnišnico. Kršitelj, 29-letni Domžalčan, je bil po besedah Leskovčeve najbrž pod vplivom alkohola in drog. Z dekletom se je sprl, pri tem pa najprej razbijal pohištvo in se zatem znesel še nad njo. »Osumljenega so pridržali, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nasilništva,« je pojasnila.Tudi sežanski policisti so imeli opravka z nasiljem v družini in so nasilnemu moškemu izrekli prepoved približevanja partnerici in otrokom. Tudi zanj bodo spisali kazensko ovadbo.