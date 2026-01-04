S pirotehniko namerno poškodovali stanovanjski blok

Potem ko se je na spletnem forumu pojavil videoposnetek mladih, ki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, so na policijski upravi (PU) Koper danes za STA pojasnili, so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so takrat tudi prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali, so navedli.

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila. »Na podlagi posnetka v naslednjih dneh sledi identifikacija kršiteljev in ustrezen ukrep,« so še napovedali na PU Koper.

Ker so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, zbirajo obvestila in dokaze v tej smeri, so dodali.

»Na Policijski postaji Koper in na celotni Policijski upravi Koper smo v povezavi z izrazito problematiko kršitev v povezavi s pirotehniko intenzivno pristopili k odkrivanju tovrstnih kršiteljev, ravno tako pa k izvajanju preventivnih aktivnostih,« so še zapisali.