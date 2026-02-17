  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    S pištolo, kupljeno na Karibih, ustrelil soseda

    Na sodišču se zagovarja 82-letni Marko Baldimir Tekavc. Oškodovanec bo imel zaradi poškodb trajne posledice.
    Marko Baldimir Tekavc je 31. julija vzel pravico v svoje roke in streljal na soseda. FOTO: Tomica Šuljić
    Galerija
    Marko Baldimir Tekavc je 31. julija vzel pravico v svoje roke in streljal na soseda. FOTO: Tomica Šuljić
    G. S.
    17. 2. 2026 | 15:29
    17. 2. 2026 | 15:33
    A+A-

    Žrtev sem jaz, ne oškodovanec, je v svoj zagovor na sodišču povedal 82-letni Marko Baldimir Tekavc, ki mu obtožnica očita, da je 31. julija lani na dvorišču večstanovanjske hiše na Logu pri Brezovici s polavtomatsko pištolo poskušal ubiti 40-letnega soseda Gregorja H. Ustrelil ga je v trebuh, samo hitri zdravniški pomoči pa se lahko zahvali, da je preživel.

    image_alt
    Obtoženi zanika poskus uboja soseda

    Njegovo zdravljenje še ni končano, zaradi poškodb bo imel trajne posledice, navajajo mediji. Obtoženi trdi, da je soseda ustrelil v samoobrambi.

    »Po prvih strelih se je vse zgodilo zelo hitro. Izgubil sem tla pod nogami. Vedel sem, da je nekaj zelo narobe. Na pamet mi je prišlo, da je zdaj konec, da me bo ubil. Vame je s pištolo meril še, ko sem že bil zadet in sem ležal na tleh. Rekel sem mu, Marko, ne naredi tega. Mislil sem, da se mu je pištola zataknila,« je na prostoru za priče razlagal oškodovanec. Po strelu sta k njemu pritekli žena in soseda, in ko je slišal še dva strela, je mislil, da si je obtoženi sodil sam.

    Obtoženi trdi, da je soseda ustrelil v samoobrambi.

    Za poskus uboja mu grozi 15 let zapora.

    Oškodovanec je preživel samo zaradi hitre zdravniške pomoči.

    Hotel mu je vzeti pištolo

    Kot je bilo slišati v sodni dvorani, sta se s sosedom, od katerega sta z ženo kupila stanovanje v večstanovanjski hiši, dobro razumela, čeprav je bil njegov odnos do lastnikov stanovanj »šerifovski«, kot bi bili najemniki. Odnosi so se poslabšali, ko je obtoženi začel gradbene posege na črno, najprej je iz garaže naredil dve stanovanji in nato gradil novo garažo.

    Zato sva večkrat klicala gradbeno inšpekcijo, je navajal oškodovanec. Njegova žena je po njegovih besedah zaradi sporov menda trikrat klicala policijo, a so mu vedno rekli, da je on močnejši in mlajši, obtoženi pa star.

    »Marka se nikoli nisem dotaknil in se ga, ne glede na to, kar mi je storil, nikoli ne bom,« je zatrdil oškodovanec. Glede usodnega dne je dejal, da sta z ženo stala na terasi svojega stanovanja, obtoženi je bil na travniku pod teraso.

    »Naenkrat sva zaslišala dva poka, zato sem šel do ograje terase. Videl sem Marka, kako strelja proti nama. Rekel sem, da se mora to končati, in stekel po stopnicah navzdol na travnik, kjer je Marko stal s pištolo v rokah in streljal proti meni. Ko sem prišel dol, se je postavil pred mene in streljal naravnost vame. Ne vem, zakaj sem tekel dol do njega, v glavi sem imel le eno misel, da zavarujem sebe in Majo in da mu vzamem pištolo. Mislil sem, da bo, ko bom stal ob njem, nehal streljati, a sem se zmotil, saj je ustrelil vame,« je še povedal Gregor H.

    Ko je obtoženi ustrelil soseda, je izvlekel nabojnik in ga skupaj s pištolo položil na zabojnik za smeti ter poklical policijo. FOTO: Tomica Šuljić
    Ko je obtoženi ustrelil soseda, je izvlekel nabojnik in ga skupaj s pištolo položil na zabojnik za smeti ter poklical policijo. FOTO: Tomica Šuljić

    Pravi, da se je bal

    Obtoženi je govoril drugače. »Res sem ustrelil vanj, samo nisem ga hotel ubiti. Vanj sem ustrelil v samoobrambi. Gregor in Maja sta me več mesecev psihično mučila, zato sem približno mesec pred dogodkom šel do svoje barke, privezane v Pulju, in vzel pištolo, da bi jo imel za svojo varnost. Pred leti sem jo kupil na Karibih, kjer sem nekaj časa živel. Tistega dne, ko sem streljal nanj, sva se sprla, ker je imel svojo vespo parkirano pred vhodom in nisem mogel parkirati prikolice tam, kjer sem želel. Zato sem mu, ko je stal na terasi, rekel, naj jo umakne, nato pa sem šel skozi garažo v svoje stanovanje.«

    Čez nekaj minut naj bi Gregor H. s kolom tolkel po njegovih vratih in mu grozil. »Šel sem iz stanovanja po stopnicah in ga srečal. Pokazal sem mu pištolo, češ, lahko se branim pred tabo, on pa je s kolom mahal proti meni. Nato sem ustrelil, ker sem se bal zase. Ko sem videl, da sem ga zadel, sem kar obstal, nisem mogel verjeti, kaj sem storil,« je še dodal obtoženi.

    »Vsak normalen človek bi se skril, on pa je šel dol po stopnicah s kolom v roki proti meni,« je obtoženi skušal upravičiti strel, s katerim je soseda ranil v trebuh. Po njegovih besedah je sosed »opazil, da ga noče ustreliti, ali pa je bil tako zelo zadrogiran, da je šel proti njemu«. Da je soseda zadel, je menda presenetilo tudi njega. Nato je izvlekel nabojnik, ga skupaj s pištolo položil na zabojnik za smeti ter poklical policijo.

