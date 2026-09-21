Vandali kradli s pokopališč in poškodovali več spomenikov

V zadnjih dneh so neznanci s treh pokopališč v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in Otoku kradli medeninaste kipce, vaze in laterne za sveče. Pri tem so poškodovali tudi več spomenikov, so danes za STA potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Preiskava kaznivih dejanj še poteka.

S policije so namreč naknadno sporočili, da so danes ukradene predmete odkrili pri podjetju v Brežicah, ki odkupuje barvne kovine. Zasegli so jih in pridobili podatke o osebah, ki so jih pripeljale v odkup. Ko bo preiskava zaključena, bodo javnost seznanili z vsemi podrobnostmi, so zapisali.

Točnega števila spomenikov, ki so bili poškodovani, na policiji še nimajo, prav tako ne ocene škode, saj vsi oškodovanci še niso podali prijave. Policija jih zato poziva, naj prijavo podajo, če opazijo, da je bilo s spomenika kaj odnesenega oz. je bil poškodovan.

Kot so na STA neuradno izvedeli od vzdrževalcev pokopališča, je bila kraja najobsežnejša na šentjernejskem območju, in sicer najverjetneje v noči s četrtka na petek, lahko pa delno tudi že v prejšnjih nočeh. Na spomenikih manjkajo predvsem vaze in kipci ter laterne za sveče iz medenine in barvnih kovin. Oskrunjenih je bilo okoli 150 grobov.