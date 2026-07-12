S požarom na Korčuli se bori več kot 200 gasilcev, pričakujejo še tretji kanader

Požar med krajema Blato in Smokvice na hrvaškem otoku Korčula je kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven, gasi ga 220 gasilcev s pomočjo dveh kanaderjev, pričakujejo še tretjega, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Lokalnim gasilcem so na pomoč prišli kolegi iz različnih delov Hrvaške.

Županijski gasilski poveljnik Stjepan Simović je povedal, da so se razmere sicer malo izboljšale, a območje, ki gori, je še vedno obsežno, zato so na pomoč poklicali še tretje letalo za gašenje. Povedal je, da sta se dva gasilca lažje poškodovala.

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Državna cesta Vela Luka–Korčula je odprta za ves promet, a voznikom svetujejo, naj je ne uporabljajo. Požar je izbruhnil v soboto popoldne, ponoči pa je gasilcem pomagal tudi dež.

Olajšanje v Španiji

Požari sicer ogrožajo velik del Evrope, med drugim so se z ognjenimi zublji borili na jugu Španije, od koder zdaj vendarle poročajo o izboljšanju razmer. Gašenje požara, ki je izbruhnil v četrtek popoldan v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie in se nato naglo širil, sta olajšala znatno šibkejši veter in višja vlaga, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Gašenje požara, ki je izbruhnil v četrtek popoldan v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie in se nato naglo širil, sta olajšala znatno šibkejši veter in višja vlaga. FOTO: Jorge Guerrero/Afp

Na prizadetem območju v občinah Los Gallardos in Bedar, ki se nahajajo okoli 70 kilometrov severovzhodno od Almerie, je še vedno na terenu okoli 500 gasilcev, vojakov in drugih pomočnikov. Računajo, da bodo v naslednjih urah spravili požar povsem pod nadzor. Ogenj je po uradnih navedbah uničil okoli 7000 hektarjev gozda in grmičevja.

Iskanje morebitnih dodatnih žrtev se medtem nadaljuje. Reševalci in prostovoljci so ponovno prečesali območje požara, pripadniki vojaške enote za nujne primere in civilne garde pa preverjajo oddaljene hiše in dostopne ceste. Uradno pogrešajo osem oseb. Skupno pa je še vedno na seznamu 23 ljudi, s katerimi svojci zaenkrat ne morejo vzpostaviti stika.

Zaradi izboljšanja položaja se je lahko vrnilo na svoje domove okoli 600 ljudi. Okoli tisoč ljudi pa je še vedno pri svojcih ali v hotelskih namestitvah. Tudi za te velja, da se bodo lahko kmalu vrnili domov, poroča dpa.

Med 12 smrtnimi žrtvami naj bi bili večinoma Britanci in Belgijci, a identifikacija žrtev še poteka. Ogenj jih je zajel, ko so se v vozilih ali peš poskušali prebiti na varno. Osem ljudi je poškodovanih.

Domneven vzrok požara je poškodovan električni vod.