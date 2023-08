S sekiro, okrašeno v vikinškem slogu, ga je umoril

V nadaljevanju preberite:

Kot smo poročali že decembra lani, je Slovenec naslednja dva dni po umoru živel in spal ob Italijanovem truplu; nato pa se je odpravil na policijsko postajo v Beljaku, ki leži dobesedno nasproti njegovega stanovanja. Policistom je prijavil, da je v svojem bivališču pod vplivom mamil ubil človeka. Potem ko so se preiskovalci napotili na Slovenčev naslov bivanja v središču Beljaka, so tam našli »moškega, ki ni kazal življenjskih znakov in je očitno umrl zaradi nasilja«, je takrat sporočila policija avstrijske Koroške, katere deželni kriminalistični urad je priskočil na pomoč kriminalistom v Beljaku. Odkrili so torej, da je zaradi nasilja umrl 48-letni italijanski državljan.