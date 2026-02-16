S skirojem na avtocesti med Postojno in Razdrtim iskal osebne dokumente

S Policijske uprave Koper so danes poslali informacijo o nenavadnem in skrajno nevarnem prekršku, ki se je na primorski avtocesti zgodil že v petek.

Ob 16. uri so na avtocesti med Postojno in Razdrtim izsledili voznika skiroja, 46-letnega državljana Filipinov, ki biva na območju Hrvaške.

Sicer je voznik tovornega vozila. Izgubil je dokumente, zato je v Razdrtem parkiral tovorno vozilo in se s skirojem odpeljal poiskat svoje dokumente na avtocesto.

Kršitelj je globo za prekršek plačal na kraju.