S tovornjaki iz Slovenije namesto nektarin tihotapili kokain

Hrvaška policija je v sodelovanju s francoskimi in nemškimi kolegi razkrila mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila kokain na Hrvaško, tudi s tovornjaki iz Slovenije. Združbo sta po navedbah policije vodila 43-letni Srb in 48-letni državljan BiH, ki sta med drugim poskusila pretihotapiti 55 kilogramov kokaina pod krinko prevoza nektarin.

Kriminalna združba je delovala od maja lani na območju Hrvaške, Španije in drugih držav Evropske unije, je danes sporočil hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). Sumijo, da jo je vodil 43-letni državljan Srbije, ki se je z drugimi osebami dogovarjal za prevzeme kokaina na območju Evrope ter njegov nadaljnji transport do Hrvaške.

Tovorna vozila in voznike za prevoz droge je po dogovoru z njim zagotavljal 48-letni osumljenec v okviru poslovanja svojih prevoznih podjetij s sedežem v Nemčiji in Sloveniji.

Osumljenca sta domnevno junija lani skupaj z drugimi za zdaj neznanimi osebami najmanj enkrat organizirala sprejem večje pošiljke kokaina v Španiji in njen nadaljnji transport proti Hrvaški.

Drogo so člani združbe po navedbah policije takrat tihotapili pod krinko prevoza nektarin, vendar so jih ustavili na meji s Francijo, kjer so policisti našli 55 kilogramov kokaina v skupni vrednosti najmanj dva milijona evrov. Voznika tovornjaka so takrat aretirali, 43-letni srbski državljan pa je nadaljeval tihotapljenje droge, za prevoz katere je znova angažiral 48-letnega osumljenca, še navaja Uskok.

Hrvaška policija je po končani kriminalistični preiskavi priprla 48-letnika in ga kazensko ovadila, 43-letnega osumljenca še iščejo.