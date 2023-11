S Turkom v prtljažniku je bežal več kot 200 na uro

Tudi minuli konec tedna je bilo na območju PU Novo mesto in PU Koper pestro na področju nedovoljenih migracij. Policisti so zalotili več tihotapcev nezakonitih migrantov in jih prijeli. Eden od njih, ki je z nevarno vožnjo ogrožal njihova življenja, pa jim je ušel.

V petek okoli 17. ure so policisti na območju Obrežja ustavili voznika češkega kombija. Izkazalo se je, da 52-letni Ukrajinec v vozilu prevaža deset Turkov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. V soboto dopoldne so na avtocesti na priključku Drnovo ustavili 19-letnega Moldavca za volanom kombija, ki je imel v vozilu prav tako deset Turkov. V noči na nedeljo so policisti na avtocesti pri Čatežu ob Savi ustavljali voznika beemveja, ki je poskušal zbežati in je vozil več kot 200 kilometrov na uro, potem pa ustavil avtomobil in pobegnil.

V avtomobilu je bilo šest Turkov, eden celo v prtljažniku, ki je bil zaklenjen. Pobeglega tihotapca še iščejo. V nedeljo zvečer so na območju Čateža ob Savi preverjali voznika mercedesa. Izkazalo se je, da 39-letnemu Romunu v avtu delajo družbo štirje Turki, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Vsem tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. Ovadili jih bodo, nato pa se bodo srečali s preiskovalnim sodnikom.

Filipinca z istimi dokumenti

V soboto ob 19. uri pa so na mejnem prehodu Sočerga ustavili voznika italijanskega osebnega avtomobila ford, ki je trdil, da je državljan Italije. V vozilu so bile še štiri osebe, za katere se je izkazalo, da so državljani Kitajske in ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. »Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik 48-letni državljan Filipinov z urejenim statusom v Italiji. Vozilo so zasegli. Državljani Kitajske so zaprosili za mednarodno zaščito, državljana Filipinov so po zaključenih postopkih odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor,« so pojasnili na PU Koper.

V nedeljo ob 17.30 so pri Dekanih ustavili voznika osebnega avtomobila z italijanskimi registrskimi tablicami. Tudi za volanom tega vozila je bil državljan Filipinov, 34-letnik, ki prebiva v Italiji. Tudi on je imel v vozilu še dva državljana Kitajske. Za nameček je imel voznik pri sebi dokumente, ki so jih dan pred tem zasegli 48-letnemu Filipincu. Tudi njega so pridržali.

V Ilirski Bistrici pa so v nedeljo ob 18. uri ustavili kombi poljske registracije. V tovornem delu je bilo deset državljanov Turčije, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito. Za voznika, 25-letnega državljana Poljske, bodo napisali kazensko ovadbo.

Sicer pa so na območju PU Koper policisti v zadnjem koncu tedna obravnavali 32 nezakonitih prehodov državne meje. Precej več dela je bilo na območju PU Novo mesto, saj so na območju PP Brežice prijeli 82 državljanov Afganistana, 58 državljanov Rusije, 32 državljanov Maroka, 19 državljanov Pakistana, 18 državljanov Konga, 14 državljanov Nepala, 11 državljanov Šrilanke, sedem državljanov Mongolije, šest državljanov Azerbajdžana, pet državljanov Indije, pet državljanov Sirije, tri državljane Komorija, dva državljana Gane, dva državljana Kameruna, dva državljana Bangladeša, dva državljana Iraka, državljana Kitajske in državljana Gvineje.

Na območju PP Črnomelj pa so prijeli 25 državljanov Maroka, štiri državljane Afganistana in državljana Jemna ter na območju Sevnice dva državljana Sirije. »Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni,« smo izvedeli.