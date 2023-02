Z vzbujanjem sočutja in ponujanjem spolnih uslug opeharila več moških

Policisti so uspešno preiskali več kaznivih dejanj goljufij in s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku privedli 45-letno osumljenko, doma z območja Trebnjega. Vse, ki jih je osumljenka ogoljufala ali bi lahko o njej posredovali uporabne podatke za kazenski postopek, policisti s policijske postaje Trebnje prosijo, da jim to čim prej sporočijo.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je osumljenka s pomočjo družbenih omrežij ali oglasov v časopisih naprej navezala stike z moškimi. Z njimi se je srečevala in pri njih poskušala vzbuditi sočutje ter jih prepričala, da so ji izročali gotovino ali so v svojem imenu pri različnih ponudnikih sklenili naročniška razmerja za nakup mobilnih telefonov višjega cenovnega razreda. Po izvršeni goljufiji je z oškodovanci stike prekinila oziroma se na klice ni več odzivala, so sporočili.

Policisti so na podlagi odredbe sodišča na naslovu njenega bivanja opravili hišno preiskavo. Na podlagi zaseženih in pregledanih dokumentov domnevajo, da je bilo žrtev še veliko več. Prav tako so ugotovili, da je žrtve iskala na območju celotne države, moškim pa se je predstavljala pod različnimi lažnimi imeni, eno med njim je bilo Renata. Policisti so jo pred leti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in goljufij. Takrat je žrtvam v zameno za denar obljubljala spolne odnose in jih v sostorilstvu s še eno osebo izsiljevala za denar z grožnjo, da bo v nasprotnem primeru objavila posnetek.

Osumljenka je po podatkih policije stara 45 let, ima daljše svetle lase, večkrat je imela spletene v kitke. Uporabljala je različna vozila, največkrat audi, bele, črne in rjave barve. Po doslej zbranih obvestilih je oškodovala štiri oškodovance za več kot 17.000 evrov. Policisti so osumljenko v začetku februarja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanjo odredil pripor, so še sporočili.