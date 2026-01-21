Sam sebe bi kaznoval s trikratno kaznijo

»Če me še enkrat vidite na sodišču, mi sodite krat tri,« je ta teden v razpravljalnici dejal skoraj 26-letni Ljubljančan z že tri strani dolgo kazensko evidenco in priznal, da bi si sam naložil strožjo kazen, kot mu jo je izreklo sodišče. Iz primera, v katerem je šlo za nekoliko več kot tisoč evrov gotovine, pa tudi za predkaznovanost, odvisnost in neuspešen poskus vrnitve na trg dela, se odpre širše vprašanje, koliko v slovenskem kazenskem sistemu sploh računamo na preobrat in koliko le na vztrajen povratek v zapor.

Članek natančno opiše okoliščine zadnjega ropa v manjšem Mercatorjevem marketu, razloži, zakaj sodišče ni sledilo obtoženčevim prošnjam za nižjo kazen in kako na odločitev vplivajo prejšnje obsodbe za rop, tatvine in grožnje, ter se vpraša, kaj takšni primeri pomenijo za politiko kaznovanja in za realne možnosti rehabilitacije povratnikov.