Sarajevo safari: 80-letni osumljenec za streljanje civilistov je skrajni desničar

Fotografija je simbolična. FOTO: Amel Emric/Reuters

Potem ko je bilo pred dvema dnevoma jasno, da milansko javno tožilstvo pod vodstvom Marcella Viole preiskuje 80-letnega nekdanjega voznika tovornjakov, ki se je menda hvalil, da je sodeloval pri plačljivem streljanju na civiliste med obleganjem Sarajeva, Primorski dnevnik danes poroča, da naj bi bil preiskovanec, ki je domnevno streljal v Sarajevu, skrajni desničar.

Italijansko tožilstvo preiskuje 80-letnega moškega iz kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu, ki je domnevno sodeloval v obleganju Sarajeva v času vojne v Bosni in Hercegovini. Moški se je menda hvalil, da je med obleganjem Sarajeva plačeval za streljanje na nemočne civiliste, kar ga zdaj postavlja v središče preiskave milanskega tožilstva. Po poročanju novinarke Marianne Maiorino, ki je razkrila prve informacije o preiskavi, je moški menda znan po svoji zavezanosti fašističnim idejam, saj nosi črno srajco kot simbol svoje politične pripadnosti, navaja Primorski dnevnik.

Kljub temu da ni bil premožen, temveč je delal kot avtoprevoznik v kovinarskem podjetju, je bil pogosto opisan kot »izjemno zloben« in »grozljiv« navdušenec nad orožjem. Preiskovalci menijo, da bi lahko imel ta moški pomembno vlogo v širšem omrežju, ki je sodelovalo v vojnih zločinih med obleganjem Sarajeva. Po ocenah novinarke se preiskava odpira v smeri, ki kaže, da so v napadih morda sodelovali tudi posamezniki iz srednjega sloja, ki so lahko prihajali iz bližnjih območij.

Milansko tožilstvo menda preiskuje še enega moškega z območja Karnije, ki bi lahko bil prav tako povezan z dogodki v Sarajevu.