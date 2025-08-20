Še dvojica zanikala krivdo za umor Zovka, Cezar se bo izrekel jutri

Potem ko sta v torek Jaka Bergant in Roland Cretu zanikala krivdo glede očitkov, da sta sodelovala v hudodelski združbi, katere cilj je bil umor Satka Zovka, sta to danes enako storila še Osman Koštić in Vili Sušnik.

Jutri se bo o krivdi izrekel še prvoobtoženi Dino Muzaferović Cezar.

Krivdo za umor Satka Zovka zanikali že štirje obtoženi. Brez najdene sledilne naprave bi jih policija težje odkrila. O krivdi jutri še domnevni vodja združbe Dino Muzaferović.

Prav on naj bi po prepričanju tožilstva vodil omenjeno združbo ter pripravil do potankosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način. Soobtoženim, torej Bergantu, Cretuju, Kostiću in Sušniku, je, tako tožilki Špela Brezigar in Nevena Vukčević, razdelil vloge ter jim odrejal posamezne naloge in dajal navodila za sledenje Zovku, za zagotovitev orožja za izvršitev umora, prostorov za skrivanje sebe, ostalih članov hudodelske združbe in orožja, usmerjal in nadziral izvajanje načrta ter znotraj tega načrta odredil izvršitev umora.

Tožilstvo glede Sušnika trdi, da je v igralnici že 24. novembra lani od 1.29 do 4.10 preverjal prisotnost Zovka in na parkirišču pred igralnico, če je tam parkiran njegov audi A7. O tem je obveščal ostale člane hudodelske združbe, eden od njih pa je še istega dne na avto namestil sledilno napravo. Sušnik naj bi Zovka v igralnici opazoval tudi v noči na 29. november, do 0.42 ter o njegovi lokaciji in gibanju prav tako obveščal ostale člane združbe. Tem je od 23. novembra pa vse do umora Zovka, trdi tožilstvo, dal na razpolago tudi svoje osebno vozilo Peugeot 508, da so lahko tudi z njim sledili Zovku.

Koštić naj bi na Topniški ulici v Ljubljani hranil in skrbel za orožje ter tudi sledil Zovku. Dobro uro in pol pred umorom naj bi se že nahajal na parkirišču igralnice ter iz vozila nissan Infiniti opazoval, kdaj se bo Zovko pojavil iz igralnice ter o vsem skupaj predvsem obveščal neidentificirana člana združbe, ki sta Zovka 29. novembra lani ob 0.47 na dovozu k igralnici Grand Casino Mons na Brdu v Ljubljani tudi umorila.

Bila sta si podobna

A načrt vendarle ni bil tako brezhiben. Brez sledilne naprave na od zunaj dostopnem skritem delu audija A7, ki je ostala na vozilu, se policisti najverjetneje ne bi tako hitro dokopali do njegovih domnevnih krvnikov. Zato je razumljivo, da si obramba četverice obtoženih želi iz sodnega spisa izločiti dokaze v povezavi s tem. Ob iskanju tistega, ki je na avto namestil napravo, je bila 2. decembra lani izdana ustna odredba za izvajanje ukrepa tajnega opazovanja. In to zoper »neidentificirano, vendar določljivo osebo.«

Koštićev odvetnik Gorazd Gabrič je danes opozoril, da opis osebe – belec moškega spola, srednje višine in normalne postave –, ni bil določljiv, saj da »pokriva 70 odstotkov populacije«. Zato naj bi bilo to v nasprotju z zakonom. Prepričan je tudi, da je policija že pred začetkom tajnega opazovanja vedela, da Bergant 24. novembra 2024 ob 9.00 na Zovkovo vozilo ni namestil sledilne naprave in da je tajno opazovanje izvajala zoper napačno osebo. »Če imamo obrazne karakteristike neke osebe, potem ne moremo slediti druge osebe,« je opozoril.

Tožilki bosta na vse očitke obrambe odgovorili po tem, ko se bo o krivdi jutri izrekel še Muzaferović in pojutrišnjem kot zadnji Boban Stojanović (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje). V obtožnici sta sicer že pojasnili, da so do 3. januarja letos zbrani dokazi sprva potrjevali, da je sledilno napravo na vozilo Zovka namestil Bergant, a da so nato dodatno zbrana obvestila in dokazi pokazali, da naj bi to storil Abdulhamid S. Dodali sta, da sta oba »podobnih postav«, drugi naj bi ob namestitvi sledilne naprave na vozilo Zovka nosil tudi identična oblačila, kot je le-ta ob drugih priložnosti nosil Bergant.

Koštić in Sušnik sta obtožena še kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Koštić pa skupaj z Muzaferovićem, Bergantom, Cretujem in Stojanovićem še, da je v Črnučah, kjer se je po umoru skrival Muzaferović, in v fiat puntu na Topniški ulici v Ljubljani, zaradi prodaje hranili še večje količine droge.