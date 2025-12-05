Še en femicid: Blizu Lendave ustreljeni dve mladi ženski

40-letnik je s strelnim orožjem ranil 28-letnico, nato pa ob izhodu iz hiše ustrelil še 29-letnico, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Operativno-komunikacijski center policijske uprave Medžimurje je prejel klic o streljanju v Murskem Središču, na ulici Sitnice, na hrvaški strani Lendave ter o poškodovanih osebah. Na kraj so takoj poslali vse razpoložljive policijske enote in reševalce.

Po prihodu so policisti ugotovili, da je 40-letnik v hiši ustrelil 28-letnico, zunaj pa še 29-letnico, nato pa pobegnil. Obe ženski so prepeljali v bolnišnico v Čakovcu; 28-letnica je kljub reanimaciji ob 22.10 umrla, 29-letnica pa ima hude, življenjsko nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.

Na kraju so opravili ogled. Državna tožilka je odredila obdukcijo, telo umrle so prepeljali na patologijo bolnišnice v Čakovcu. Policija medtem intenzivno išče 40-letnega osumljenca.