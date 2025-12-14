Še en primer femicida na Hrvaškem, moški si je sodil sam

V družinski hiši v kraju Bedekovčina med Zagrebom in Varaždinom je bila umorjena 39-letna ženska, ubil jo je njen soprog, ki si je nato vzel življenje, je danes sporočila policijska uprava v Varaždinu.

Hrvaška policija je sporočila, da je bila ponoči v družinski hiši v Bedekovčini ubita 39-letna ženska. Ustrelil jo je njen 43-letni soprog, ki je nato storil samomor. Preiskavo je vodila namestnica državnega tožilca v Zagrebu, trajala je skoraj vso noč.

Župan občine Bedekovčina Željko Odak je potrdil, da je bila umorjena mati štirih otrok, od katerih so trije mladoletni. Sorodnikom je izrazil sožalje in jim obljubil pomoč, zlasti pri skrbi za otroke.