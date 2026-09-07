Še ena tragedija v gorah: 67-letnik tik pod vrhom Triglava omahnil v globino

Včeraj popoldne je na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom (na nadmorski višini približno 2800 metrov) v globino omahnil 67-letni planinec. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave RS za zašito in reševanje.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, sta planinca že sestopala z vrha Triglava, ko je 67-letnik izgubil ravnotežje. Pri preiskavi nesreče so ugotovili, da je uporabljal pomanjkljivo gorniško opremo, na to naj bi nakazoval izrabljen profil podplata gorniškega čevlja.

Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, so navedli na upravi, zato je helikopter Slovenske vojske 14 reševalcev prepeljal na vrh, od koder so se spustili do ponesrečenca.

Truplo so pripravili za transport in ga v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino, so še navedli.

Na nesrečo so se na omrežju facebook odzvali tudi v bohinjski gorski reševalni službi. Zapisali so, da so potek zahtevne reševalne akcije otežile meglice, ki so se vile po južnem ostenju našega očaka. »Človek je lahko dobil občutek, kot da se je sam duh Triglava z nami igral igro skrivalnic. Zdaj se je stena odprla, zdaj zaprla,« so sporočili v ganljivem zapisu.

Kot so dodali, je večina reševalcev, ki so sodelovali, soočenje s smrtjo doživela že v petek, ko je s pobočja Vrha Krnic strmoglavil jadralni padalec. »Vsak izmed nas se s tem sooča na svoj način, pomaga pa zelo, da fantje in dekleta držimo skupaj, saj samo mi vemo, kakšen vihar v takih trenutkih divja v naših glavah.«

Policisti nadaljujejo zbiranje podatkov o vseh okoliščinah dogodka in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V sporočilu še opozorili, da se je treba pred obiskom gora pripraviti. »Planinci naj pred odhodom preverijo vremensko napoved in razmere na izbrani poti, izberejo turo, ki ustreza njihovi telesni pripravljenosti, izkušnjam in opremljenosti ter poskrbijo za primerno planinsko obutev in opremo.«

Na turo je treba oditi dovolj zgodaj, imeti s sabo dovolj tekočine, napolnjen mobilni telefon in osnovni komplet prve pomoči. »Posebna previdnost je potrebna na zahtevnejših in spolzkih odsekih poti, saj lahko že trenutek nepazljivosti povzroči poškodbo in zahteva posredovanje reševalnih služb,« so še opozorili.