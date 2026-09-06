Še enega pohodnika ugriznila kača, tokrat pod Aljaževim domom

Za gorske reševalce je sončna in topla sobota spet prinesla precej dela. Dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana so nekaj pred 12. uro dopoldne včeraj hiteli na pomoč pohodniku, ki ga je na planinski poti med bivakom štiri in Aljaževim domom v roko ugriznila kača.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, so reševalci pohodnika oskrbeli in ga pripravili za transport s helikopterjem letalske enote policije, ta ga je prepeljala v UKC Ljubljana.

Tolminski gorski reševalci pa so včeraj popoldne reševali pohodnika, ki sta zašla na pobočju Matajurskega vrha. Našli so ju na težko dostopnem terenu ter ju s pomočjo dežurne ekipe gorske reševalne službe z Brnika in helikopterja letalske enote policije prepeljali v dolino.