Še težje obtožbe: Padli princ z Epsteinom tudi v zadnjem zatočišču Elizabete II.

Škotska policija preiskuje informacije o domnevnem bivanju nekdanjega princa Andrewa, obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Einsteina in njegove pomočnice Ghislaine Maxwell na gradu Balmoral. V ospredju preiskave so očitki, da naj bi na posestvo proti njihovi volji prepeljali ženske.

Britanske oblasti že dlje časa raziskujejo, ali so Epstein in njegovi sostorilci tudi v Veliki Britaniji izkoriščali določene kraje za zlorabe in trgovino z ljudmi. Škotski grad je bil zatočišče kraljice Elizabete II., Andrewove matere. 8. septembra 2022 je kraljica umrla na tem posestvu. Sedaj je v lasti kralja Karla III.

Škotski grad Balmoral je bil zatočišče kraljice Elizabete II., Andrewove matere. FOTO: Andrew Milligan/AFP

Andrew in Epstein naj bi na gradu bivala še v času, ko je kraljica živela. Zaradi vpletenosti v afero Epstein je Andrew Mountbatten-Windsor lani izgubil naziv princa in kraljeve privilegije.

Daily Express je poročal, da se zdajšnje poizvedovanje nanaša na navedbe, da so v kraljevo rezidenco v Aberdeenshiru v okviru trgovine z ljudmi pripeljali ženske. Škotska policija je sporočila, da je poizvedovanje »v zelo zgodnji fazi« in da nadaljnje komentiranje ne bi bilo primerno.